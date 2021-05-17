前曼聯傳奇領隊費格遜爵士（費Sir）三年前曾因為腦出血入院，而他兒子拍下一部名為《費格遜爵士：永不屈服》（Sir Alex Ferguson: Never Give In）的傳記片，記錄了費Sir執教時和退休後的生活，特別是他患病後對人對事的感想。

《費格遜爵士：永不屈服》將於5月27日在英國指定的戲院上演，並會在5月29日起開始在串流平台播放。近日流出的片段中，費Sir真情流流，坦承在腦出血入院後曾因擔心會失憶失語而哭起來。

向以鐵腕治軍的費Sir說：「我懷疑自己還可以再看到多少個陽光普照的早上，我覺得很難接受。我哭起來，並感到徬徨無助，因為我會成為其他家庭成員的沉重負擔。」

費Sir還在鏡頭前讀出在留醫時寫給妻子Cathay的信。他說：「我為Cathay你和你的決心感到驕傲，你這些年來都表現出強大的力量。我的心應為生命祈禱，你不會放棄。那時我虛弱孤獨，我想念你的生命之光。」

費Sir除了表現出柔弱一面外，費Sir家人也披露了費Sir未在曼聯贏盡錦標前，他們所面對的種種困難。Cathay透露當費Sir初執教曼聯時，只要球隊落敗，晚上就會有人致電費Sir家，並用粗口大罵叫費Sir滾回蘇格蘭，而他的大兒子Mark更曾勸過費Sir放棄，認為父親沒可能在曼聯取得成功。

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