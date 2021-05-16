【UCI國家盃場地單車賽】

【本報訊】香港「女車神」李慧詩（Sarah）以1金1銀結束國家盃「隔離泡泡」之旅，對於昨日凱林賽決賽尾段僅以一個車位不敵日本車手小林優香，Sarah認為賽果對7月的東京奧運百利無一害，昨日才知特區政府買下東奧播影權的Sarah，認為對香港觀眾是一個「驚喜」。

Sarah因疫情有1年零2個月沒比賽，今次國家盃亦是她東奧前最後一個比賽，她感激說：「國家盃讓我知道自己有十多個月無比賽，但仍保持在穩定水平，能在東奧前有這預習好重要。」

不敵小林優香「輸比贏好」

Sarah一如賽前所說，在今仗綵排一下奧運模式，包括跟教練溝通及「泡泡」下的防疫模式，更可在昨日凱林賽遇到日本小林優香不一樣的戰術：「今（昨）日凱林賽輸是比贏好，可在過程知道那兒出錯，亦見識到小林用不同方法過人，令我知道要多加防備。」

昨日凱林賽共12人參加，Sarah首圈以首名入決賽，可惜在決賽衝線前直路給小林從後趕上，以接近一個車位屈居亞軍，連同日前爭先賽金牌，她以1金1銀完成首屆國家盃。師妹李海恩昨在凱林賽只得第10。

Sarah視今仗國家盃為東奧熱身，近一個星期都專注比賽沒看新聞，昨日聽到記者提及才知道政府買下轉播權：「之前都擔心某一個台會偏向只播熱門比賽，現在五個台播，可播不同項目，我自幼都是在電視看奧運，很喜歡看跳水及舉重。」李慧詩同時補充︰「這一年我心情很平靜，能在疫情下參與奧運已是個奇蹟。」

對於東京疫情仍未受控，亦有不少日本國民支持東奧取消或延期，凱林賽冠軍小林優香表示有信心日本可如期舉辦，而專程從日本來港的東奧場地單車經理、來自香港的余家樂，今次在國家盃任顧問，他稱是來港「偷師」，包括「隔離泡泡」內車手2日1檢、入住單人房、專車點對點接送等措施。

余家樂亦表示東京奧運場地單車沒有「取消或延期的Plan B」，他透露由於疫情關係，車手最多只可以賽前五天到日本練習，這多少會影響外隊熟習場地，但一切以防疫及健康為大前提，這措施無可厚非，對所有車手都是公平的。