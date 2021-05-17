昨日已有消息傳出活塞名宿賓華萊士（Ben Wallace）、帝王名將韋伯（Chris Webber）和塞爾特人名宿皮雅斯（Paul Pierce）等將入選2021年籃球名人堂，名人堂周日就在官方網站正式公佈入選名單，除賓華萊士、韋伯和皮雅斯順利入選外，去年落選後大感失望的熱火名宿保殊（Chris Bosh），亦終於榜上有名。

籃球名人堂周日在麻省春田市的奈史密斯籃球名人紀念堂進行活動，公佈2021名人堂的16位入選者，亦定出今年名人堂頒授儀式會在9月11日進行。日前剛看到前綠軍隊友加尼特（Kevin Garnett）進入名人堂的08年總決賽MVP皮雅斯，亦等到自己的機會。至於過去5年都入選到名人堂最後名單，卻未能如願躋身名人堂的帝王名將韋伯，苦等八年終於夢想成真。入選的還有活塞「防守大鎖」兼四次當選NBA最佳防守球員的賓華萊士，他是歷來首位落選新秀能夠進入名人堂。

名人堂名單上還有兩屆總冠軍得主的熱火名宿保殊，這位曾經11次入選明星賽的中鋒去年曾經在社交媒體大吐苦水，對自己未能進入2020名人堂的名單感到非常失望。更在社交媒體錄製五分鐘的影片大吐苦水，15次提及「失望」、「很失望」、「極失望」，現在終於如願入選。「指環王」名宿標羅素（Bill Russell）亦以教練身份入選，他在1975已經以球員身份進入名人堂。

其餘入選名單

艾德曼（Rick Adelman） NBA執教勝率史上第九教練

標羅素（Bill Russell） 第一位NBA黑人主帥

米高谷巴（Michael Cooper） 五次入選NBA最佳防守陣容一隊的

J禮特（Jay Wright） 兩屆NCAA冠軍教練維蘭路華的

姬菲芙（Yolanda Griffith） 七屆入選WNBA明星賽、兩面奧運金牌得主

蘿倫積遜（Lauren Jackson） 七次入選NBA明星賽、三度當選WNBA最有價值球員

瑪莉安史丹莉（Marianne Stanley） NCAA冠軍和WNBA年度最佳教練

*只列部份

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