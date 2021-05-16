我們比約定時間早到，經理人說「黑妹」還在做訪問，着我在外頭稍等。葉姵延出道17年多，我想，這該是她接受過的第百多二百個訪問了，以前大家聚焦於她的奮鬥與固執，生涯走到尾聲，是非成敗轉頭空，今日我們來談她藏在倔強下的心結。場上的結縈繞多年，她難作了斷；但場外的結，她一手拆開，在陽光底下坦然無懼走出暗櫃，誠實面向大眾，宣告「真係可以做自己，唔使再擔驚受怕」。

記者/攝影：洪量丰

訪問葉姵延，不可不提2006年多哈亞運。那年19歲的她爆大冷擊敗世界1姐張寧，最終殺入決賽屈居隊友王晨摘銀，在電視螢幕上的黑妹滿場飛撲、動輒扣殺，教港人拍爛手掌，當日一戰成名，黑妹引以為傲，「港隊女單包辦1、2，你話未來要締造一樣嘅成績真係冇乜可能發生，嗰時我純綷打得一場得一場，冇諗過可以去到邊。」

從多哈航向未知，轉眼就是15年，友人聽說我要採訪黑妹，疑惑問道「乜佢仲打緊咩」？對，33歲的她依舊在，「打咗17年波，有人問我係咪仲比賽緊都正常嘅，因為大家細細個都知我邊個。」一代又一代的隊友來了又去，亞運奪獎時部份現役隊友隨時只是牙牙學語，她說雖無代溝，但不諱言感覺年長，「𠵱家年紀大咗，有啲新入隊嘅可能係00後，就會覺得自己年紀同佢哋相差好遠，好似覺得自己好老。」拳怕少壯，東京奧運她無望參與，明言退役之期將至，「早排係李嘉文（划艇運動員）喺體院嘅最後一日，佢仲比我早入體院，成18、19年，人生有幾多個十年？我哋差唔多喺運動員圈打滾咗20年，你問佢會唔會唔捨得，我哋都有討論，佢都唔捨得，但都係要面對。」

不捨，其實亦是不甘。雖然黑妹自2008年起3戰奧運，亞運曾奪銀銅，世界排名又曾升上第八，但她自覺成就絕對不僅於此，慨嘆年少無知埋下了生涯心結，至今她依然為當刻的決定耿耿於懷，「我接受唔到，但冇辦法點都逼住接受。」

遺憾減肥失衡無緣世冠

2008年，她挾亞運銀牌餘勇戰北京奧運，她賽前說過「最想在北京奧運中打一場好難忘的比賽」。結果開口中，她首圈不敵英國球手，提早執包袱離場，京奧只得一仗果然難忘，成為她最傷痛的往事，「我一輸咗就已經唔想打，喺場館內已經話要退，當時接受唔到，練返又點呢，才叔（時任港隊總教練陳智才）話唔好諗咁多，放吓假先。」回首當年，京奧前夕她為求進步，以為減肥萬能，幾個月內體重由2006亞運時的61公斤驟降至50公斤，「呢件事影響我一世，以前我打法似男人，殺球好重，速度好快，我想逼自己練得更好更勁，但我好努力練波時心肺好辛苦，好喘氣，我諗有咩方法冇咁辛苦呢？當時有隊友打單打，教練成日話佢慢要減肥，我就諗會唔會我又減就會快啲呢？當時我身體比較重， 細個又唔識又唔問人，走去同佢一直減。」

練習本來極刻苦，她又故意節食，體重迅速下滑，豈料弄巧成拙，體力漸降，連教練亦察覺不妥，「後來開始唔對路，教練都問發生咩事？瘦咗咁多咁誇張，自己都覺得有問題喇，人又易攰，打波又無力。」然而重新增磅後，她指青春期鍛煉的肌肉已流失，一切已回不去，「好似冇之前咁有力，速度冇咁快，已經返唔到轉頭，就算好過瘦嘅時候，都只係得6、7成功力。我到呢一刻都冇辦法忘記，呢個係好難過嘅心結，我諗過如果唔係呢件事，會唔會攞到奧運金牌？或者世界冠軍？當時覺得自己有呢個能力， 如果照樣訓練、聽啲意見，可能唔會貿貿然走去減磅，真係好大嘅遺憾，我冇諗過會練唔返。」

學習戒躁享受付出過程

即使後來她於東亞運摘金，倫敦奧運又回勇殺入八強，她自道「性格唔輸得」，時常若有所思，假設未有減磅的結局，「有時發夢，坐喺屋企都成日諗如果唔係呢件事，我可以走到邊度？帶住多哈嘅身體去比賽係咪可以更加好？冇喇，冇辦法返去。」說着說着，她突然感嘆：「以前我有講過減肥，但都冇講得咁deep（深入），今次都係第一次，可能有啲人覺得係笑柄，所以我唔係好敢講，唉，冇所謂啦，都差唔多退役，收埋都冇用，只會變成永遠嘅遺憾。」黑妹現時兼任青年軍教練，前人的遺憾，也可化作春泥警惕後輩，「我以前又冇深究營養，體院家陣當然着重啲，當年靠自己，都唔知啱定唔啱，只係諗有咩可以令自己更好。」

林中分兩徑，她既往左行，右路風光或更勝一籌或幽暗晦暝，結果如何無人知曉。以前黑妹的心理質素常被詬病，順境衝動求勝心切，逆境硬頸易發脾氣，自困亂局致敗，里約奧運前她再萌退意，最後痛定思痛改變打法，學習戒躁，「雖然入唔到奧運，或者冇喺大賽攞到咩成績，但我喺過程中係開心嘅，我睇到自己有進步，打法上更穩定清晰，控制到自己嘅脾氣，當然知道有時都控制唔到啦，但會冷靜啲，打落冇咁急進，就算最後輸咗比賽，不過我付出嘅係有突破同成果。」歲月磨去她的稜角，但身體亦同步被歲月磨蝕，又是假如，假如早幾年學懂沉着應戰？「錯過咗就係錯過咗，時間唔會倒流，但至少我有嘗試過，我冇放棄到。」當屆奧運最後一仗她穿上白衣，寓意如一張白紙重新出發，問她五年過後是否仍是白紙？「如講退役後就係嘅，但羽毛球係彩虹嚟，運動生涯好多高低起跌，千變萬化，呢條路嘅付出好值得。」

彩虹給她的意義，當然不止於此。

今年1月黑妹於社交網絡上載與女友合照，公開同性戀身份，報道一出，各界好友紛送上祝福。

沉澱數月再談出櫃事，黑妹喉頭吞嚥，雙掌合攏，十指微扣，「一開始其實冇話特別想公開，ig啲posts（帖文）都係食飯慶祝，冇帶出咩訊息，我冇諗過報紙會出，又有咁多電視台會報，因為只係想交代畀朋友知，突然變咗焦點，有啲意外。」傳媒本質總是八卦，以前時有訪問問及黑妹感情事，她每每以「順其自然」輕輕帶過，直至幾年前她終遇上另一個她，然而重重顧慮下，關係在壓抑下開始，在壓抑下告終，「我係驚，初時喺體壇我有啲成績，成日俾人認到，出街要簽名影相，當時另一半屋企人唔知亦都唔贊成，大家都因為呢樣嘢要避忌，出街唔敢太親密，更加唔想公開，始終太多顧慮，嗰幾年都有因為呢啲嘢拗撬，例如點解出街唔似情侶，要好似朋友咁？」

勇敢出櫃只望父母接受

黑妹在羽毛球場上無所畏懼勇往直前，內心的事叫她惴惴不安，「一嚟唔想屋企人知，所以收埋， 主要係我冇勇氣，驚人哋啲閒言閒語，以前好在意人哋睇法，所以唔敢講出嚟。」她多番考慮想要向父母坦白性向，但兩老卻快她一步偶然知悉其事，既然心頭最大障礙已掃除，黑妹已不介意公開於眾，「屋企人都知啦，人哋知驚咩呢？」然而知道與認同卻是兩碼子的事，「佢哋唔接受，唔係好贊成，阿爸阿媽比較傳統，覺得件事唔合法，唔應該喺我身上發生。」黑妹指雙方各有立場，一時難以說服，「當刻有嘈交，佢哋唔接受，想改變我，覺得我要行條『啱』嘅路，我已經話係冇得改變，佢哋覺得你唔試又點知呢？」民風未易，雖然互有不解，但黑妹明白父母自有其難處，「佢哋要面對親朋戚友，公開咗（性取向）、睇到新聞，人哋就會問，到時要佢哋幫我解釋，但佢哋點幫我呢？佢哋自己都接受唔到，點講呢？」

摘下面具光明正大拍拖

血濃於水，也許時間可以改變父母看法，但此刻她終摘下面具，告別偷偷摸摸的日子，光明正大拍拖，又不時於ig打卡放閃，「呢件事都開心嘅，起碼可以做返自己，以前收埋太耐，又避忌又驚，𠵱家唔使擔驚受怕。我好開心公開咗有好多朋友支持，有團體又想我幫手，我希望我行頭可以鼓勵到好多人。」

以前黑妹受訪常引歌詞自喻打氣，就如其「出櫃宣言」中所寫道，「黑妹依然係黑妹，我依然係我。」過去歡呼聲有幾多？悲哭聲又有幾多？願你歷盡風波以後，能夠昂然面對世界的一切，全心保存真的你。

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