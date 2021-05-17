港超聯球會傑志守門員王振鵬今午表示，經入進一步檢查後證實左手無名指出現兩處骨裂，並且脫臼，估計要養傷兩個月，今季提早「收咧」，無緣為港隊出戰世盃外，也肯定無法為傑志出戰亞冠盃分組賽，深感無奈。

現年37歲的傑志正選守門員王振鵬月初對標準流浪的港超聯，完半場前救出祖連奴的12碼，可是左手無名指救球時不幸「篤魚蛋」，隨即退下火線，經隊醫容樹恒檢驗後，證實無名指脫臼，還出現兩處骨裂，提早「收咧」，故今日公佈的港隊25人名單沒有入選。

王振鵬表示，不幸中之大幸是不用接受手術：「估計要養傷兩個月，肯定無法為傑志出戰下月的亞冠盃分組賽，而康復後要一個月訓練，希望可在9月復出。」縱使季內已不能上陣，但王振鵬今日如常回傑志中心進行體能訓練及接受治療，希望可加快康復速度。

這名國援守門員下午在其社交平台貼文，指球員生涯從未試過手指脫臼，骨折及移位,，今年不幸遇到：「人生中總有些挫折、遺憾，我也一直在經歷，適應，難過……。」他表示對未能為港隊及傑志出戰感遺憾。王補充，近五季有四次在五月受傷，包括右手肘骨裂、拉傷大腿後、左手肘骨裂，今年則無名指脫臼及骨裂。

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