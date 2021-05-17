艾利臣比加周日在95分鐘頂入「絕殺」球，協助利物浦以2:1反勝西布朗，保持爭入英超前四以出線來季歐聯的希望。成為紅軍隊史第一位以及英超歷來第六位在比賽中入球門將的艾利臣，賽後把入球獻給已故父親，表示希望父親能親眼看到他入球。

艾利臣的父親今年2月在巴西遇溺身亡，終年57歲。艾利臣周日賽後顯得相當激動，他表示︰「自我記得以來我都與我父親一起踢球，我希望能在這裏看到這個，但我肯定他正與上帝一起看和慶祝。」艾利臣亦笑言︰「希望我不需要上來入球太多次。」

艾利臣是英超史上第六位入球的門將，亦是第一位以頭槌建功以及為球隊奠勝的門將，他接受Sky Sports訪問時說︰「我認為這是我其中一個最出色的入球」，被提醒這實際上是他唯一的入球後，艾利臣表示︰「好的，這是我最出色的入球。」他又謂︰「你無法解釋生命中的很多事情。對我來說，發生這樣的事情唯一的理由是神，今日他把他的手放在我頭上，我真的非常感恩。」

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