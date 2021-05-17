「慶幸破到香港紀錄，給川尾（愼悅）教練一個最低交代，只可惜未能為香港田徑隊增添奧運入場券。」33歲的姚潔貞周日（16號）在米蘭馬拉松以接近三分鐘打破香港女子馬拉松紀錄，她沒因此氣餒，回港隔離21日後，為九月陝西全運會再衝，她說：「未來我會的起心肝，努力奮鬥。」

姚潔貞對上一個馬拉松賽是2019年7月黃金海岸，當時她跑出2小時34分07秒的港績，期間由於腳趾骨受傷，然後遇上疫情爆發，過去一年間被拒絕入境或取消的馬拉松賽不下三至四個，原本跟川尾教練的日本集訓也去不成，今次米蘭站比賽，是賽前一個多星期才收到通知，比賽當日陰天，潔貞跑出新港績2小時31分21秒，跟東奧入場券標準的2小時29分30秒相距不夠1分鐘。

賽後她檢討自己米蘭站最弱部份是跑大磚地：「其實今次米蘭很好，有配速員帶領我們跑，我從開跑就計劃跟第二集團，因為第一集團多是強勁的肯亞跑手，開始5至10公里還在預算之內，之後不斷在磚地上跑，不斷嘗試跟隊，但又驚會扭傷腳，最後還是被拋離，尾段發覺左腳酸痛，多少影響發揮，但都慶幸破到紀錄，希望未來的比賽的起心肝，努力奮鬥，多謝大家的支持。」

姚潔貞米蘭賽排18位，這個比賽的前15名都達東奧標準，冠軍是埃塞俄比亞選手Gerbremaryam Hiwot，時間是2小時19分35秒，香港田徑隊暫未有人達東奧標準，馬拉松於本月31日截標，而其他賽項則將於下月29日截止。

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