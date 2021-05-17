周日意大利公開賽男單決賽，世界排名第三的拿度在紅土場發揮「泥地王」本色，以盤數2:1擊敗一哥祖高域封王，今次已是他第十次於這個羅馬賽事奪冠。網球壇現時仍被三大天王壟斷，祖高域賽後被問及年輕球手的發展，他就幽默表示「新世代」就是他、拿度和費達拿，似乎認為下一代球手尚未有能力接班。

在法網破紀錄13次封王的拿度，紅土場就猶如其後花園。不過他今戰首盤仍與要祖高域打平5:5，及後才把握到決勝點，以7:5先下一城。但次盤他狀態下滑，即被祖高域大勝6:1扳平盤數，不過拿度於決勝局及時回勇，再贏一盤6:3順利封王，是他歷來第十次在意大利公開賽奪冠，追平祖高域36個ATP 1000賽事冠事的紀錄。拿度賽後說：「這周我充滿正能量，我非常高興。不可思議，我已經第十次高舉這個獎盃，這是一件難以想像的事，但居然發生了，我超級開心，要多謝我的團隊。」

今次是兩位天王生涯第57次對決，作為網壇一哥的祖高域賽後被問及，現今的年輕球手發展如何，他回應自己和拿度就是年輕球手、新世代，似乎暗示後輩能力未到家，因此他在決賽遇到的對手都不外乎是拿度和費達拿：「下一代年輕球手？我、拿度和費達拿就正在改造新世代，我們就是新世代。拿度是我職業生涯遇過最大的對手，每次遇到他都要苦苦作戰，今日更幾乎打了三小時。」拿度今仗花了2小時49分鐘才擊敗祖高域。

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