蘭度爾（30）周日取得20分、7籃板及7助攻，協助紐約人以96:92力克塞爾特人，確定成為東岸4號種籽。
周日（香港時間周一）NBA常規賽戰果
紐約人 96:92 塞爾特人
速龍 113:125 溜馬
巫師 115:110 黃蜂
馬刺 121:123 太陽
勇士 113:101 灰熊
註︰前者主場
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