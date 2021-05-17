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NBA速遞｜紐約人力克綠軍成4號種籽 東岸季後賽首圈對鷹隊獲主場優勢

1小時前
蘭度爾（30）周日取得20分、7籃板及7助攻，協助紐約人以96:92力克塞爾特人，確定成為東岸4號種籽。

周日（香港時間周一）NBA常規賽戰果

紐約人　96:92　塞爾特人

速龍　113:125　溜馬

巫師　115:110　黃蜂

馬刺　121:123　太陽

勇士　113:101　灰熊

註︰前者主場

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