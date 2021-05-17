日本共同社早前進行的民意調查顯示，接近六成受訪者希望日本政府停辦即將舉行的東京奧運，日本官房長官加藤勝信表示，將會努力向國民解釋，今屆奧運將會在安全的情況下進行。

共同社在本月15和16日進行了關於應否舉辦東京奧運的民意調查，結果有多達59.7%受訪者表示「應該停辦」。加藤勝信周一回應記者提問時表示，將會向國民宣傳東奧的安全性：「我們會努力向國民說明，今屆奧運能夠在安心和安全的環境下舉行。」

對於近日有日本醫療工會組織要求停辦奧運，加藤勝信表示，有關部門將會展開協調：「我們的目標是在不影響地區醫療的前題下，確保奧運設有必要的醫療體制，奧組委將會與各部門尋求協商。」

福井大學醫學部附屬病院教授岩崎博道，日前在一個演講場合表示，假如東奧要在安全的情況下舉行的話，「封都」是唯一辦法：「現時最有效安全舉辦賽事的方法就只有即時封鎖整個首都圈，假如能夠控制到都內八成市民不外出的話，那麼東京就有機會將感染人數接近『清零』。」

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