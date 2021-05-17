足總今午公佈出戰下月在巴林舉行的2022世界盃亞洲區第2階段C組的25人香港足球代表隊球員名單，陳俊樂、梁諾恆、李毅凱及羅素4名在國內落班港腳，因未能獲衞生證明無法入選，主教練麥柏倫今次挑選費蘭度、迪高及基頓三名新入籍兵入隊，另外，傑志前鋒安永佳及理文守衞余煒廉首度成為大港腳。

今屆世盃外受疫情影響而再三延遲，亞洲足協最終決定餘下賽事改為賽會制，當中C組餘下賽程安排在巴林上演，而港隊今日公佈名單，大軍於25日開操，29日起程，下月3日對伊朗，11日對伊拉克，最後一戰是15日對巴林，而大軍16日起程回港。

足總今日公佈25人的港隊名單，人選是以2019年底的東亞足球錦標賽的球員為班底，但目前在國內落班的羅素、李毅凱、梁諾恆及陳俊樂落選，梁興傑、顏樂楓及梁冠聰獲重召；比較意外是季內在傑志有出色表現的入籍老將丹尼未在名單內。港隊今次選了東方中堅基頓、中場迪高及翼鋒費蘭度三名新入籍兵入隊，另外，傑志前鋒安永佳及理文守衞余煒廉是初入選。

港隊主教練麥柏倫表示，港隊球員回港後因需要隔離，當中好些返回中國的衞生證明文件不易取得，以致無法召他們入隊，個人對未能派最強人腳出戰感失望。他說：「雖然如此，但今次是好好的機會讓初入選球員證明有能力應付國際賽，今次的9名球員過去未有機會合作過，他們季內在港超有好表現，期待與他們合作，相信他們渴望為香港出戰。」他表示，餘下三仗對手好強，三隊也有機會爭取小組出線，但港隊將盡全力出拼，務求令對手不易應付之餘，也希望能有驚喜。

港隊25人名單如下:

守門員﹕葉鴻輝 (東方龍獅)、袁皓俊 (理文)、梁興傑 (天水圍飛馬)

後衞﹕基頓、馮慶燁 (東方龍獅)、羅拔圖、艾里奧、羅梓駿、唐建文 (傑志)、曾錦濤、徐宏傑、余煒廉 (理文)

中場﹕鍾偉強、梁冠聰、迪高、黃威 (東方龍獅)、陳晉一、黃洋 (傑志)、鄭兆均、顏樂楓 (理文)

前鋒﹕安永佳 (傑志)、夏志明(冠忠南區)、費蘭度、辛祖(東方龍獅)、孫銘謙 (天水圍飛馬)

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