【本報訊】港超聯護級組賽事周日展開，於小西灣運動場上演雙料娛樂，頭場冠忠南區憑列文及夏志明上半場各建一功，以2:1擊敗有林衍廷復出的愉園，全取三分。

愉園守將林衍廷因性別歧視風波被停賽10場，其中五場以罰款代刑，愉園本表示仍會作內部處分，季內不會派林上陣。然而，近日愉園指林衍廷表現改善，故考慮讓他上陣，昨日終於正選上陣擔任中場。雖有林衍廷復出，但愉園仍先失守，12分鐘被南區主教練兼球員列文打破缺口。南區在39分鐘再有夏志明建功，半場領先2:0。

兩隊在烈日下作賽，易邊後節奏減慢，戰至86分鐘，愉園由袁世傑窄位補射得手追成1:2，但隨着最後一擊角球攻勢，愉園門將屠俊翹上前助攻亦無法取得入球，南區終以2:1勝出。

續代鮑家耀帶隊的潘文迪賽後解釋讓林衍廷上陣的原因：「事件發生後，林衍廷幫球會做了很多事，隊友也替他講好話，今仗看得出他很落力。」護級組每場均設最佳球員，可獲10,000元獎金，首位得獎者為南區主教練列文，他賽後指：「每位球員都盡了全力，為此準備了很多。」

同日護級組尾場，標準流浪憑陳肇鈞及祖連奴各梅開二度，加上黃駿軒禁區建功，以及盧均宜超遠程笠射得手，以6:0大炒晉峰，令後者慘吃季內最大敗仗。久違的聯賽雙料娛樂，共吸引到616名球迷到小西灣運動場撐場。