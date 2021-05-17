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紅軍剪布｜讚艾利臣入球媲美基奧特 高普︰不可思議

2小時前
利物浦領隊高普賽後與為球隊頂入奠勝球的門將艾利臣比加相擁慶祝。

利物浦領隊高普周日在球隊憑門將艾利臣比加於補時建功而以2:1反勝西布朗後，將艾利臣的「世界級」頭槌入球與基奧特比較，並形容其入球是不可思議。

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高普表示︰「那技巧，絕對瘋狂……我們在更衣室看了10次重播，這絕對不可思議。」高普指那是他看過由門將射入的最精采入球︰「如果基奧特射入了那樣的一球，我們會說那是世界級的入球，當艾利臣這樣做時，我們亦必須說同樣的話。」

28歲的艾利臣成為了紅軍隊史129年以來首位在比賽中入球的門將，高普被問到是否他要求艾利臣上前助攻時回應謂不是，而當他看到艾利臣在球隊獲角球時上前，他沒有高呼要艾利臣退後而是讓他跑上去。至於艾利臣是否在操練中經常入球，高普說︰「不是。當我要去記者會時，我對艾達保（守門員教練）說我要告訴大家，他每星期那樣做四次而終於獲得回報。很不幸，那不是事實。我從未見過他那樣做，我相當高興他不需要太常用他的頭而是用他的雙手。這是完美的一刻，而若他永遠不再入球，我也沒事，這絕對是完美的時刻。」

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英超利物浦艾利臣比加高普
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