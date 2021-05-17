利物浦領隊高普周日在球隊憑門將艾利臣比加於補時建功而以2:1反勝西布朗後，將艾利臣的「世界級」頭槌入球與基奧特比較，並形容其入球是不可思議。

高普表示︰「那技巧，絕對瘋狂……我們在更衣室看了10次重播，這絕對不可思議。」高普指那是他看過由門將射入的最精采入球︰「如果基奧特射入了那樣的一球，我們會說那是世界級的入球，當艾利臣這樣做時，我們亦必須說同樣的話。」

28歲的艾利臣成為了紅軍隊史129年以來首位在比賽中入球的門將，高普被問到是否他要求艾利臣上前助攻時回應謂不是，而當他看到艾利臣在球隊獲角球時上前，他沒有高呼要艾利臣退後而是讓他跑上去。至於艾利臣是否在操練中經常入球，高普說︰「不是。當我要去記者會時，我對艾達保（守門員教練）說我要告訴大家，他每星期那樣做四次而終於獲得回報。很不幸，那不是事實。我從未見過他那樣做，我相當高興他不需要太常用他的頭而是用他的雙手。這是完美的一刻，而若他永遠不再入球，我也沒事，這絕對是完美的時刻。」

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