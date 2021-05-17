經過周日15場常規賽，20/21 NBA常規賽季正式畫上句號。本周接下來將於香港時間19日起進行東、西岸附加賽，爭奪兩個岸區共四個季後賽席位，備受矚目的湖人鬥勇士就會在周四20日進行。隨着常規賽煞料，各隊的季後賽種籽排名亦全部決出。

今季附加賽將於香港時間5月19日至22日進行，首天會進行東岸附加賽賽事，當天首場賽事率先上演東岸第9的溜馬主場對陣第10位的黃蜂，接下是第7位的塞爾特人主場鬥第8位的巫師。綠軍和巫師賽事的勝方可取得東岸7號種籽身份，躋身季後賽，負方在相隔一天後會跟溜馬和黃蜂的勝方再打一場附加賽，贏出一隊可拿下東岸最後一個季後賽席位。

西岸附加賽賽程就要待周一常規賽煞料才能定出，西岸第六的拓荒者擊敗金塊後，確定取得分岸第六個季後賽資格，第七的湖人即使贏波，仍與勇士進行附加賽。附加賽次天（20日）就會先由西岸第9的灰熊主場對第10位的馬刺，湖人主場迎戰勇士隨後會接續上演。湖人和勇士賽事的勝方同樣可以7號種籽身份直入季後賽，負方仍可跟灰熊及馬刺的勝方再打一場，贏出一隊可拿下西岸最後一個季後賽席位。

附加賽秩序

東岸

香港時間5月19日 周三 6:30am

（東9）溜馬 vs （西10）黃蜂

香港時間5月19日 周三 9:00am

（東7）塞爾特人 vs （東8）巫師

西岸

香港時間5月20日 周四 7:30am

（西9）灰熊 vs （西10）馬刺

香港時間5月20日 周四 10:00am

（西7）湖人 vs （西8）勇士

東岸

香港時間5月21日 周五 8:00am

塞爾特人 vs 巫師的負方 vs 溜馬 vs 黃蜂的勝方

西岸

香港時間5月22日 周六 時間待定

湖人 vs 勇士的負方 vs 灰熊 vs 馬刺的勝方

註：前者主場

開賽時間為香港時間

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東岸形勢

排名 球隊（種籽身份）

1 76人（1號種籽）

2 網隊（2號種籽）

3 公鹿（3號種籽）

4 紐約人（4號種籽）

5 鷹隊（5號種籽）

6 熱火（6號種籽）

7 塞爾特人（以第7名進行附加賽）

8 巫師（以第8名進行附加賽）

9 溜馬（以第9名進行附加賽）

10 黃蜂（以第10名進行附加賽）

西岸形勢

排名 球隊（種籽身份）

1 爵士（1號種籽）

2 太陽（2號種籽）

3 金塊（3號種籽）

4 快艇（4號種籽）

5 小馬（5號種籽）

6 拓荒者（6號種籽）

7 湖人（以第7名進行附加賽）

8 勇士（以第8名進行附加賽）

9 灰熊（以第9名進行附加賽）

10 馬刺（以第10名進行附加賽）

*分岸首六名直入季後賽，第七至十位球隊需進行附加賽

資料來源：NBA.COM

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