中國乒總周日公佈男、女子隊的東京奧運參戰名單，女子隊方面，單打由20年世界盃女單金牌得主陳夢和21歲的孫穎莎出戰，而里奧女團成員之一的劉詩雯只能參加團體和混雙項目。男子隊方面則派出主力樊振東、馬龍和許昕出戰，前兩者將會參加單打項目。

中國乒總周日在網站公佈參戰名單，男子隊方面可謂全力出戰，兩個單打席位由2020年世界盃男單得主樊振東和16里約奧運男單金牌得主馬龍擔任，而許昕則出戰男子團體和混合雙打的項目。

女子隊方面，19年起受傷患困擾的劉詩雯入選，但只參加團體和混雙項目，兩個女單席位，就由陳夢和21歲的孫穎莎出戰，陳夢在2020年表現不俗，在世界盃女單、全錦賽女單和女雙都能奪冠；孫穎莎則是中國女乒的新力軍，今次將是他首次參加奧運。

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