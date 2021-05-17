NBA常規賽周日煞科，排西岸第七的湖人將於周三跟第八的勇士進行附加賽。即將要面對打出生涯最佳一季的新科得分王史堤芬居里（Stephen Curry），占士在大戰前就讚揚對方今季表現強勁，打出MVP水準。而占士過往效力的球隊都是總決賽常客，今季卻要以第七位爭奪季後賽，他就以平常心看待。

占士一向不吝嗇自己對咖喱仔的欣賞，今季明星賽作為「Team LeBron」隊長的他，第一位選擇的球員就是這位勇士明星控衞，占士更直言很享受跟對方做隊友的每一秒。不過占士周三附加賽的對手就是咖喱仔，這位新科得分王今季場均獲得32分、5.5籃板和5.8助攻，多人夾擊也守不住他的三分，今季更獨力帶領沒有K湯遜（Klay Thompson）的勇士進入附加賽。占士於湖人周日擊敗塘鵝後被問及附加賽要對勇士時，他就大讚咖喱仔是MVP：「看看他今季打出的表現，如果他這樣都不是MVP，我真的不知道誰是了。如果他不在勇士隊，那他會甚麼更大的成就？」

「我們經常都被拿來比較數據、紀錄，有時候誰有最好的紀錄，但不會說誰那季打得更好。就我而言，居里打出了多年來最好的一季。」兩隊附加賽會於香港時間周四早上進行，由第七的湖人主場迎戰勇士，勝出一方即可出線季後賽，首圈會面對二哥太陽。占士在湖人過去28場常規賽因傷缺席了26場，影響了球隊排名，過去14季他效力的球隊未曾以低過分岸四號種籽的身份進入季後賽，但占士就以平常心看待：「我不在意我們的種籽排名，那不重要，當然我們希望今季打得更好，但傷患摧毀我們，但我期待挑戰，這對我來說是季後賽另一挑戰，我很期待。」

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