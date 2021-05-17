國家盃場地單車賽周日曲終人散，這個在大疫情下本港第一個在「隔離泡泡」下的國際賽，從上周一（10號）開始開放給外隊去到香港單車館練習到比賽終結，到今日陸續離港足足八天，各在氣泡內的車手及工作人員約250人，暫未聽到有人確診，正如香港「女車神」李慧詩今日在fb有感而發：「香港比賽順利完成，像夢一場，亦很感恩，能繼續比賽。」

其實今次採「隔離泡泡」的國家盃，亦是國際車聯（UCI）近一年多疫情下首場場地單車賽，今次「泡泡」做得十分嚴謹，李慧詩活在「泡泡」內百般感受，這正好讓她為八月東京奧運預習一次，因為屆時東奧會採取類似的隔離措施，她在fb寫道：「疫情下辦比賽實在不容易，許許多多的阻隔亦減少了人與人之間的交流，比賽後不能握手、頒獎時沒法互相祝賀和擁抱、沒有人頒獎、沒有觀眾，我們僅有的交流是上場那一刻的對抗和往返場地的路上見一面，許許多多的不習慣，我們作為運動員，還是要努力適應這艱難時刻，才得以正常發揮。」李慧詩不忘感謝各有關部門用心盡力辦好比賽。

比賽方面，李慧詩得爭先賽及凱林賽一金一銀，但令她最開心是跟師妹李海恩及楊礎搖的團體爭先賽：「團體賽跟個人賽不同，有她們在，會多一份安心，上場前，我們沒對話，但平時訓練時同甘共苦的時光和相互間的鼓勵，把我們連繫起來，感謝你們在我面前領航，我會繼續努力，做好最後一棒。」未知是否如她早前說過，不排除明年亞運跟師妹合作團體爭先賽。

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