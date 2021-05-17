距離歐國盃開波只有不足一個月時間，部份有份出戰決賽周的球隊已經公佈26人大軍名單。其中18年世界盃季軍，今屆賽事的大熱之一比利時，周一教練馬天尼斯率先公佈大名單，夏薩特、奇雲迪布尼，以及盧卡古三大主力領銜，勢要領「歐洲紅魔」衝冠。

雖然過去的國際賽賽期，馬天尼斯選入不少新兵小將，不過今次點兵仍是以經驗老將行先。門將有今季表現出色的皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯，前利物浦門將米洛列特亦有份入選。後防方面，多位熟悉面孔繼續入選，包括前阿仙奴隊長，現時效力日職神戶勝利船35歲中堅華美倫，今季轉投賓菲加維頓漢，以及熱刺的艾達韋列特領導後防線。

比利時中場人才濟濟，今次點兵除了迪布尼外，亦有上周六英足盃一箭定江山的泰利文斯、丹尼斯普拉特，以及丹當斯卡在內4位英超兵入選，至於現時效力中超山東泰山的前曼聯中場費蘭尼就落選。

前線則有今季飽受傷患困擾的夏薩特，連同弟弟杜根夏薩特一齊入選。至於今季助國際米蘭贏得意甲冠軍的盧卡古，以及季尾狀態大勇的賓迪基將為「紅魔」的中鋒人選。比利時歐國盃身處B組，同組有芬蘭、丹麥，以及俄羅斯，球隊將於6月初與希臘及克羅地亞拍跳作最後準備。

比利時歐國盃26人名單

門將：泰拔高圖爾斯（皇家馬德里）、米洛列特（布魯日）、素斯（斯特拉斯堡）

後防：維頓漢（賓菲加）、艾達韋列特（熱刺）、華美倫（神戶勝利船）、梅尼亞（多蒙特）、積臣丹拿雅（里昂）、保耶達（哈化柏林）、卡斯泰尼（李斯特城）

中場：維素、杜根夏薩特（多蒙特）、奇雲迪布尼（曼城）、查迪尼（巴沙克舒希）、恩歷克卡拉斯高（馬德里體育會）、泰利文斯、丹尼斯普拉特（李斯特城）、丹當斯卡（狼隊）、雲拿根（布魯日）

前鋒：夏薩特（皇家馬德里）、梅頓斯（拿玻里）、盧卡古（國際米蘭）、賓迪基、巴舒亞伊（水晶宮）、謝利美杜古（雷恩）、李安度杜沙特（白禮頓）

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