李斯特城五年前英超奇蹟封王，上周六再譜寫童話，在溫布萊對車路士的英足盃決賽，憑泰利文斯一腳重炮再次享譽封王時刻，也是隊史首次稱霸這項英球壇最傳統賽事。全隊賽後將勝利獻給兩年多前因墜機意外喪生的前班主維猜，慶祝時不忘讓新班主維猜之子艾雅華特一同參與，這種「一家親」的氣氛在現今球壇實屬難得。

文：盧卡東尼

面對強勢爭奪英足盃和歐聯雙冠的車路士，李斯特城憑堅韌防守抵抗，並於63分鐘靠一次前場逼搶成功，泰利文斯在中路引球推順後離門30碼左右起腳，皮球直飛龍門上角入網。最終，這個全場唯一入球協助「狐狸」贏下隊史首座英足盃，在疫情限聚令放寬、有21,000名球迷入場見證下，於溫布萊猶如重溫五年前在英超爆冷封王的興奮一幕。

班主落場捧盃分享喜悅

15/16球季，李城在開季前的英超奪冠賠率為5,000倍，結果他們在雲尼亞里帶領下壓倒Big 6成為盟主，令世人大跌眼鏡，也屬近年頂級聯賽最爆冷的一次封王故事。當大家認為李城奪冠的「意外」不會再有第二次，偏偏球隊五年內再有英足盃落袋，要知道李城這幾年通過管理層一些精明投資與部署，已變得比15/16球季更具實力，已慢慢縮窄與Big 6的距離。上季如非疫情爆發令球季停擺三個多月，中斷了氣勢，或不會在最後關頭將今屆歐聯分組賽資格拱手讓予曼聯。今季李城再次長時間守在聯賽前四，上周六捧走英足盃後勢增強爭四信心。

不過，李城這五年也不是一直順風順水，2018年10月因前班主維猜墜機身亡，使球會陷入低潮，但另一方面，這宗悲劇也令球隊更團結，因此上周六捧盃後，全體將帥賽後受訪時都不忘這位已故泰國商人，也在慶祝時熱情邀請自父親過身後接任球會主席一職的艾雅華特，從看台上走落球場，一同分享奪冠喜悅。

在比賽尾段作出兩次關鍵撲救的門將卡斯柏舒米高說：「我們球衣內有一幅他（維猜）的照片，所以他一直都與大家同在。捧英足盃是我們長久以來的夢想，我高興得無法形容。」李城主帥羅渣士則謂：「我想為維猜和他的家人贏冠軍，這也是我來這裏的原因，他的精神永遠與我們同在。」

車仔連續兩屆屈居亞軍

連續兩年英足盃屈居亞軍的車仔當然不是味兒，完場前一分鐘，曾一度以為靠韋斯摩根的烏龍球追平，但VAR介入指倒戈的芝維爾越位在先入球無效，領隊杜曹承認入球被吹走合理，卻質疑李城入球前也有手球之嫌：「我沒看到，但我的助手和球員都說是手球。」李城懶理杜曹投訴，並已將精神放在周二聯賽再撼車仔上。

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