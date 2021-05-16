連續第二季跌落德甲護級深淵的雲達不來梅，周日作出換帥決定，曾帶領球隊在2003/04球季稱霸德甲的傳奇主帥舒哈夫回巢，暫代被炒的高菲特領軍，出戰下周主場對慕遜加柏的煞科戰。

不來梅上周六作客0:2負奧格斯堡，續居尾3，隨時和上季一樣，要透過附加賽來定奪下季可否留在德甲；假如尾2的科隆在煞科日主場擊敗包尾的史浩克04，而不來梅繼續不勝，甚至有可能跌落尾2，與史浩克一同直接降落乙組。

迎接下周對慕遜加柏的生死戰前，領軍4年的高菲特證實被辭退，不來梅請60歲的舒哈夫回來暫時領軍。舒哈夫算是球會傳奇人物，曾從1999年帶領球會至2013年才離職，並於03/04球季帶領球會奪得德甲錦標，而球員時代也曾兩次隨不來梅在聯賽封王。

不過，不來梅高層竟來到德甲最後一戰才作出這個決定，而對上兩個月共9輪聯賽經歷了1和8負劣績，竟都尋求不變。連同升降班附加賽，舒哈夫可能要帶隊打三場比賽，但假如不慎跌落尾2，也就是說這位傳奇人物可能只帶隊踢完一場就可以離開，未知球會是否與他已談判好，若球會下季降班，會再由他帶隊挑戰重返甲組。

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