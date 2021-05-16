上星期談NBA附加賽（Play-in）時講到，有球星反對這新賽制的理由，是認為球隊苦戰了漫長一整季，最後卻只靠1、2場比賽決定命運，並不公平。其實相似的論點，在《Thinking Basketball》這本統計數據看籃球的專書中，就有一章作了詳細推論：我們早已視如定律的7場4勝制，真的足夠判斷那一隊更強？

作者Ben Taylor首先提出一個觀察：籃球比賽是一種「高方差」（High-variance）競技，它的勝負決定於相對細小的差異上。以現代NBA為例，1場比賽每隊大約有100次進攻權，大部份球隊每次進攻，平均得分只是在1至1.15間，也就是說很小的差異足以左右勝負。據推算，如果防守能力不變，一支每次進攻平均得1.1分的球隊，賽季勝率可達66%，而1分的則只有33%（以上是按2012年NBA球季的數據），0.1分，也就是每20球多攻進1球而已！可想而知，當中短期的運氣手感和狀態起落，對勝負影響有多大。

Taylor指出正由於籃球比賽的這個本質，客觀上若要決定球隊優劣，就需要較大的「樣本數量」（Sample Size）：即是多打一些場數才能見真章。那麼一個系列賽對決應該打多少場才夠？據計算，即使其中一方是擁有66%勝機的明確強隊，都需要打23場12勝，才能95%確保勝出；如果只打7戰4勝，則有20%機會爆冷落敗。由此可想象當兩隊實力相近時，所需場數會誇張得多。

當然大家都明白，從商業可行性和觀賞性看，進行這麼漫長的系列賽是不切實際的。我們也就只能接受一個事實：有時真的未必是The Best Team Wins。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報