英冠升班附加賽準決賽於周一開打，由第六位的般尼茅夫迎戰季軍賓福特，以及第5位的班士利鬥到訪的4哥史雲斯。翻查往績，近季升班附加賽準決賽首戰由第六位球隊鬥季軍隊，總入球都不多，就算賓福特有今季神射手艾雲東尼壓陣，亦未必可以打破這麼強的宿命，而且般茅近季迎賓福特亦常開「細」，一於信數據，取「入球大細」[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期一7；明日1:00am開賽）

上季由英超降班英冠的般茅，今年1月及2月時表現反覆而與領隊田達爾分手，委任活基治為臨時領隊，掌帥印至季尾。在活基治帶領下，般茅有反彈演出，在4月曾聯賽6連勝，成功帶領球隊取得升班附加賽資格。雖然般茅近三場全敗，但一般相信是為附加賽調整而非球員狀態滑落；今迎賓福特時，般茅雖缺中場路易斯曲克，但中後場球員積史達斯料復任正選，配合主力如前鋒蘇蘭基及翼鋒哥尼維特等，有力與賓福特一戰。

班士利鬥史雲斯旺「雙」

賓福特近12場不敗，但當中有六場和波，今役兩名主力中場祖舒亞達施華及後衞域高亨利都因傷缺陣，就算有今季入了30球的艾雲東尼掛帥，亦不宜過份高估。畢竟，從近5季升班附加賽準決賽、第6位球隊迎第3位球隊的首回合所見，總入球都在2球或以下（見附表1），當中不乏火力強球隊如上季聯賽入球最多的賓福特，以及16/17球季的入球王富咸等，而賓福特近4次訪般茅亦3次開「細」，信數據的話，今役宜取「細」。

至於第5位班士利迎4哥史雲斯一戰，則宜吼入球開「雙」，因班士利近6次鬥史雲斯全部開「雙」（見附表2）；喜歡扒冷的話，則可補史雲斯勝2:0，因「天鵝」今季兩度以此波膽輕取班士利，而且史雲斯今季亦10次在比賽中以2:0勝出。（球賽編號：星期一8；明日3:15am開賽）

文：數人