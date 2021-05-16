錫菲聯周日憑年僅17歲的謝比臣（38）於上半場建功，作客以1:0小勝愛華頓。
愛華頓周日在英超主場以0:1不敵已篤定降班的榜尾球隊錫菲聯，今季第九次在主場落敗，在積分榜上續居第八位，正式無緣英超前四，爭取歐洲賽事資格亦受到重大打擊。為錫菲聯一箭定江山的謝比臣則以17歲零309日之齡，成為了英超史上首場正選披甲便取得入球的最年輕球員。
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