巫師於周日NBA常規賽煞科日主場迎戰黃蜂，他們只要今戰獲勝就能確定東岸第八排名，結果「三雙王」韋斯卜克（Russell Westbrook）再交出23分15籃板和10助攻的大三元數據，協助巫師險勝115:110，賽後拿下東岸第八位置，附加賽將對陣第七位的塞爾特人。

巫師今季能夠打入附加賽可謂創造奇迹，上周以生涯182場三雙成為聯盟史上三雙王的韋少，今季帶領巫師由谷底翻生。他們開季就先吞下五連敗，隨後以3勝12負幾乎成為聯盟成績最差球隊。接下巫師又遇上隊內爆發疫情，季中一月要暫停兩周賽事進行隔離，結果要在常規賽最後67天打38場賽事追回賽程，即球隊平均每1.76天就要打1場常規賽，對職業球員來說是非常吃力。他們過去一個月拿下17勝32負成績，上月底勇奪4連勝回到東岸前10，上周更奪得東岸最後一個附加賽席位。

今戰只要擊敗黃蜂，就能確定東岸第八排名打附加賽，巫師今場亦讓常規賽得分第二位的比爾（Bradley Beal）復出。雖然球隊今戰首三節時間都落後黃蜂，但第四節韋少和比爾聯手交出20分，結果巫師於最後2分餘鐘反超前，最後以5分險勝黃蜂，亦讓韋少拿下今季第38次三雙。巫師將於周二附加賽作客第七位的綠軍，勝出一方即能以7號種籽身份直入季後賽，敗方仍能與第9位的溜馬及第10位黃蜂的勝方再打一場，贏出一隊拿下東岸第8個季後賽席位，季後賽首圈會鬥東岸一哥76人。

另一邊廂，已奪季後賽資格的東岸二哥網隊，周日煞科日主場鬥騎士有球星杜蘭特（Kevin Durant）交出23分8籃板和13助攻，今場奪17分的控衞K艾榮（Kyrie Irving）更創下新里程碑，以50.6%命中率、40.2%三分命中率和92.2%罰球命中率，成聯盟第九位球員單季完成「50/40/90」。網隊最後亦以123:109大勝騎士，將以2號種籽身份完成季後賽，首圈對手會是巫師及綠軍的勝方。

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