艾利臣周日成為英超史上第六位在比賽中取得入球的門將，亦是首位以頭槌入球以及為球隊奠勝的門將，而艾利臣的入球，與舒米高成為第一位在英超士哥的門將相隔了差不多足足10年。

2001年10月20日，當時效力阿士東維拉的舒米高，在角球攻勢中於小禁區角抽射入網，成為英超史上首位入球的門將，不過維拉該場比賽仍然以2:3不敵愛華頓。而在艾利臣之前，最近一個入球的英超門將是2013年11月2日的比高域，他在史篤城被修咸頓逼和1:1之役為史篤城先開紀錄。

艾利臣是利物浦自1892年成立以來，隊史第一位在具競爭性比賽中入球的門將，而今場比賽則是紅軍第38場在90分鐘或之後射入奠勝球的比賽，冠絕英超，較其他球隊至少多13次。90分鐘或之後入奠勝球次數第二多的是同為25次的阿仙奴、曼聯和熱刺。

英超史上六位取得入球的門將

舒米高︰愛華頓對阿士東維拉（20/10/2001）

費度︰查爾頓對布力般流浪（21/02/2004）

保羅羅賓遜︰熱刺對屈福特（17/03/2007）

侯活︰愛華頓對保頓（04/01/2012）

比高域︰史篤城對修咸頓（02/11/2013）

艾利臣比加︰西布朗對利物浦（16/05/2021）

註︰粗體為效力球隊

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