籃球名人堂被譽為籃球界最高榮譽，是對生涯作出偉大貢獻的球員一個重要肯定。效力湖人20年的已故傳奇球星拜恩（Kobe Bryant），上周六就與加尼特（Kevin Garnett）和鄧肯（Tim Duncan）正式進入名人堂，可惜拜恩只能在天上見證；代表領獎的拜恩太太雲妮莎（Vanessa Bryant）獻上深情演說，教聽者感動，並藉此追憶這位天上巨星。

2020籃球名人堂因疫情由去年8月延至今月舉行，今屆名人堂亦被球迷稱為最有回憶的一屆，事關拜恩、加尼特和鄧肯都是征戰多年的近代球星，3人同在退役第5年入選名人堂；遺憾是拜恩去年因墜機意外離世，未能親身見證，由遺孀雲妮莎代為上台致辭，並由佐敦（Michael Jordan）任引薦人，但後者介紹拜恩後並無發言，全程在旁陪伴及支持雲妮莎。

「他一直很期待」

上台時已獲全場鼓掌的雲妮莎形容，自己甚少公開讚揚丈夫，但今次須破例：「我一向避免在公開場合讚揚我丈夫，因我知道他從全球球迷那裏已得到足夠讚譽，有人要負責把他帶回現實。現在我猜他要在天堂大笑了，因我要在這公開舞台表揚他的成就。」她又提及拜恩向來甚少理會獎項，那次卻主動提起名人堂：「我知道他一直很期待，他曾特別向名人堂要求第六張門票，讓卡莉普（拜恩四女）出席。他向來不會多談獎項，但在跟吉安娜（Gianna Bryant）離世前一周他特別提過。」

曼巴精神如何堅毅不屈、永不放棄，拜恩就親身演繹過給球迷看。雲妮莎指丈夫在籃球路上從沒走捷徑，更堅決在傷患下打球。他在2013年4月鬥勇士一仗就遭遇阿基里斯腱斷裂，卻以強大意志射完兩記罰球才步離球場，那是源於拜恩小時候看着佐敦打球，他更不希望那些儲錢買門票看他比賽的球迷失望。她最後衷心恭賀拜恩，更向丈夫深情說「愛你」。拜恩好友勒邦占士（LeBron James）上周六領湖人擊敗溜馬後，亦祝賀好兄弟躋身名人堂：「這是個偉大慶典，更是湖人的美好時光。」

鄧肯盼GDP再「合體」

另外，生涯只效力馬刺的鄧肯，亦感謝拜恩和加尼特讓他成為了「最好的自己」，更期望合作多年的馬刺拍檔真路比利（Manu Ginobili）及柏加（Tony Parker）能快點加入名人堂，亦感激特別請假到場的恩師普波域治（Gregg Popovich）。效力過木狼、塞爾特人和網隊的加尼特同向拜恩及鄧肯致敬，但性格火爆的他生涯留下不愉快回憶，致謝時故意沒提及曾有爭執的前木狼班主泰萊（Glen Taylor）和綠軍隊友阿倫（Ray Allen）等。

綜合美國外電