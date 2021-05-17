理文周二晚上8時在旺角大球場上演的港超聯爭標組第二輪賽事乘勝挑戰東方龍獅，以求報卻季內兩度不敵之仇，兼在爭亞協盃席位上可取得主導權。

第4名出戰爭標組的理文雖已無緣爭標，但球隊上下表明在爭標組爭取再代表香港出戰亞協盃資格，該隊在爭標組首輪憑基華尼頓補時建功，以1:0擊敗衞冕傑志，錄得三連勝，並為爭第3名注下強心針。

理文目前15戰24分排第4位，落後同場數的飛馬1分，如此戰能夠擊敗東方便可反壓飛馬。自西班牙中堅荷西安祖傷癒復出，該隊中後場組織及防守力有所提升。主教練陳曉明表示：「由於四日內踢兩場硬仗，排陣需要平衡，希望大家可持續勇態，未來兩仗全力爭勝，以贏回尊重及支持。」中鋒洛迪古斯因傷估計續缺陣。

東方在爭標組首輪以4:0大勝飛馬，目前與傑志同是15戰34分，因對賽往績不及而排第二位，但翼鋒艾華頓及中堅艾華度續缺陣，利馬帶傷候命。主教練李志堅表示中鋒盧卡斯狀態已有所提升，費蘭度上場是按部署退居後備，而踢罷此戰將有時間準備周日(23日)對傑志的爭標戰。

港超聯周二賽程

開賽時間 對賽球隊 場地

8:00pm 理文vs東方龍獅 旺角大球場

票價:$80及$30(長者及學生票)

球迷入場前可在網上填寫健康申報表：https://www.hkfa.com/covid19/form

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