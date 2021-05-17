英國傳媒報道，英超曼聯董事局決定不跟在2022年夏天約滿的法國中場保羅普巴續約，並將在今年夏天將他掛牌求售，而且為了能達成交易，其轉會費估計只是5,500萬鎊（約6億港元）。

《鏡報》報道，普巴及其經理人「吸升鬼」拉奧拿早前通知曼聯管理層，表示同意續約留隊，但就要求新約周薪可達40萬鎊（約438萬港元）。不過曼聯董事局經考慮後，認為在目前經濟環境下，普巴的要求實在太高，故此拒絕跟他續約。紅魔為了避免最後一無所得，還希望可在今夏將普巴出售，故此僅將其轉會費定為5,500萬鎊，遠比當日以8,900萬鎊（約9.75億港元）購入他時的價格為低。

消息指最有可能購下普巴的球會，將是西甲皇家馬德里和普巴曾效力的意甲祖雲達斯，但兩會都希望曼聯可在轉會費金額上再作讓步。至於曼聯領隊蘇斯克查據了解是反對董事局的決定，一來他早在青年軍時就跟普巴合作，二人關係一直良好。二來普巴在2021年傷癒復出後，表現不斷改善。但董事局有超過一名成員反對跟普巴續約，蘇斯克查也只好接受決定。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波