周日NBA常規賽煞科日，西岸第八的勇士最後一戰跟第九的灰熊力爭第八名優勢打附加賽。「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）單天保至尊，轟入46分7籃板和9助攻，最後領勇士主場贏113:101，確定獲西岸第八排名，附加賽將對陣拓荒者或湖人。咖喱仔更勇奪常規賽得分王，是聯盟繼佐敦（Michael Jordan）後最老得分王！

兩隊於周日賽前已確定拿下附加賽資格，第8的勇士跟身後的灰熊同得38勝33負戰績，今戰交鋒的勝方即可拿下西岸第八名。雙方上場都輪休多位主力，留力打今場生死戰。背水一戰的勇士上半就靠咖喱仔射入13分，打完首兩節後領先灰熊55:49，他們換邊後更一度把比分拉開17分。但堅韌的灰熊第四節發力狂追，勇士比賽末段被追平95:95。但MVP球星就有能力於緊要關頭得分，本節獲16分的咖喱仔接連得分，領勇士重新拉開比數，最後以12分之差擊敗灰熊。咖喱仔贏波後激動拉高球衣大吼，致敬當年黑八勇士的名將巴朗戴維斯（Baron Davis）！

咖喱仔賽後說：「我很感恩能回復健康，能每晚都打出高水平的表現，我的努力亦是值得的，這（健康）是我生涯非常、非常依靠的，尤其在我這個階段。隨着年紀增長，我自己也有些變化，其實沒人能真正察覺到，但我為自己亦為球隊感到自豪。他們幫助我，推動我亦給予我動力，我會繼續努力打球直至我已不能再打。」勇士贏波後確定成為西岸第八名球隊，附加賽對手將是第七位的拓荒者或湖人，視乎兩隊煞科日成績如何。只要勇士於附加賽首戰勝出就可直入季後賽，即使落敗仍有多一次機會，與第9位灰熊及第10位馬刺的勝方再打一場，勝出就能拿下西岸最後一個季後賽席位。第9的灰熊要入季後賽，就需在附加賽兩戰全勝。

勇士今季失去射手K湯遜（Klay Thompson）形勢不被看好，豈料咖喱仔憑一人之力領球隊鹹魚翻生，最後更為勇士搶到西岸第八名打附加賽。場均32分在聯盟居首的他，成為今季得分王當之無愧。今次是咖喱仔繼2015/16球季以場均30.1分後，職涯第二次奪得常規賽得分王，現年33歲的他更是自佐敦1997/98球季35歲後，聯盟最老的得分王。今季錄得11場得分40+比賽的他，加入佐敦、張伯倫（Wilt Chamberlain）和渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）系列，成聯盟僅第四位球員生涯贏過多於一次得分王、MVP和總冠軍。

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