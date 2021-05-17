巴塞隆拿周日在主場被切爾達爆冷反勝2:1後，確定與今季西甲冠軍無緣。據當地傳媒報道，巴塞在今夏解僱教練朗奴高文的機會達99%，而巴塞名將沙維將會接掌帥印。

巴塞近5場聯賽成績為1勝2和2負，成為球隊今季無法贏得西甲冠軍的主因。據當地電台RAC 1報道，巴塞在夏天解僱今季才加盟的荷蘭籍主帥朗奴高文的機會達99%。換言之，高文幾可肯定季後將會離隊。

至於巴塞未來主帥人選，有指會長拿樸達已鎖定曾效力巴塞多年兼贏盡錦標的沙維，在今夏終重返巴塞接掌球隊。今年41歲的沙維現為卡塔爾球隊艾薩德的主帥，並才剛跟球會續約至2023年。不過多家傳媒報道，沙維的新約有一「巴塞條款」，就是只要巴塞邀請沙維加盟，艾薩德不會阻攔並會讓沙維回國執教巴塞。

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