2020年籃球名人堂頒授儀式上周六圓滿結束，同日已傳出2021年名人堂成員名單，據報曾助活塞奪冠的賓華萊士（Ben Wallace、圖），將與帝王名將韋伯（Chris Webber）及塞爾特人名宿皮雅斯（Paul Pierce），齊齊入選2021年籃球名人堂，「大賓」更有可能是歷來首位落選新秀獲得此榮譽。

2020名人堂因疫情關係由去夏延至今月舉行，而本年度的名人堂則預計會在9月進行頒授典禮儀式，上周六先傳出華萊士、韋伯和皮雅斯將會入選，料周日將在麻省春田市的名人堂博物館正式公佈名單。在1996年選秀名落孫山的華萊士，是聯盟首位落選新秀進入名人堂。他生涯初期幸獲華盛頓子彈（後改稱巫師）給予機會，後來轉投魔術，加盟活塞後更蛻變成防守專家，助球隊在2004年總決賽擊敗有拜恩、奧尼爾（Shaquille O’Neal）、馬龍（Karl Malone）等猛將的湖人封王。2006年他離開活塞後效力過公牛及騎士，最後重返活塞至2012年退役，球會亦於2016年將其3號球衣榮休。

帝王名宿韋巴更是苦等多時終入選名人堂，效力過勇士、子彈、帝王、76人及活塞的他，於2008年退役，本在2013年就合乎資格入選名人堂，今次終於有望夢想成真。生涯曾10次入選明星賽的皮雅斯，2008年聯同加尼特、阿倫為綠軍奪冠，他更當選總決賽MVP。