巴塞隆拿周日在主場被切爾達爆冷反勝2:1後，確定與今季西甲冠軍無緣。賽後，巴塞教練朗奴高文坦言希望陣中阿根廷球星美斯留隊，但就拒絕回答有關他自己在巴塞的前途問題。

由於榜首的馬德里體育會同日於主場以2:1反勝奧沙辛拿，皇家馬德里作客則以1:0小勝畢爾包，巴塞雖然由美斯先開紀錄，但辛迪文拿上、下半場各入一球助切爾達以2:1反勝，巴塞在聯賽只餘一輪比賽下落後馬體會7分及落後皇馬5分，今季最多只能取得第三名，是自2007/08球季以來首次未能以前兩名完成。

與巴塞合約將於6月底到期、屆時已經34歲的美斯，目前尚未與與會方達成續約協議，下周作客伊巴的聯賽煞科戰有可能是他最後一次披上巴塞球衣比賽。不過，朗奴高文表示︰「我希望那不是。因我認為（對切爾達）他展示了他的效率，而他仍是世界最出色球員。」

朗奴高文不諱言︰「他今日證明了，沒有他去比賽是不可能……里奧今季射入了30球，為我們贏得了很多分，但（他的未來）這是他要回答的問題。在我和球會而言，我們希望他留下，因為如果沒有了他，我們對誰會射入那麼多球將有很大疑問。」

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