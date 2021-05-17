隨住最後一日的15場比賽落幕，常規賽也正式完結。爵士贏波，力壓太陽取得西岸第一，太陽則跌落下線；快艇首圈對手為小馬，而金塊則會對拓荒者。附加賽方面，湖人因對賽戰績不及拓荒者，跌落附加賽，首圈就要對新科得分王Stephen Curry領軍的勇士，另一場則為灰熊鬥馬刺。東岸方面，76人與網隊都勝出，前者成為東岸一哥，至於第三位的公鹿首圈會對熱火，是首圈最矚目的焦點，紐約人就會對鷹隊。塞爾特人、巫師、溜馬和黃蜂排7至10位，當中自然以綠軍對巫師最精采。

沒有人敢小看湖人，看前幾日快艇盡收主力，故意輸波搶回主動權，就知誰也不想首圈碰上衛冕的王者。今季湖人最大的問題，是換血上未如理想，少了Rajon Rondo、Danny Green和Dwight Howard的影響比想像中大，就算最後階段以自由身簽回Andre Drummond，仍打不出上季的強勢，加上LBJ和AD先後受傷，不止影響了球隊的戰績，也令人擔心他們在季後賽能否打出化學作用。

要對抗湖人，首先你要有方法守住LBJ和AD，在對位上，Andrew Wiggins會負責防守LBJ，他的體能毫不遜色，問題是決心夠不夠；除他以外，Juan Toscano-Anderson也可能幫忙，還有個隱藏人物，就是昔日「手套」的兒子Gary Payton II，雖然身型矮小，但他的速度和技術會為LBJ帶來很大困擾。

今日勇士已沒有Andre Iguodala在陣，所以防守LBJ的重任就要其他球員分擔；至於AD，則由Draymond Green箝制，他的速度能否跟得上，脾氣能否好好控制，都是關鍵。

以整體的實力來看，湖人當然較高，而他們也有足夠的人手，包括剛復出的Dennis Schroder、KCP和Alex Caruso等輪流招呼Stephen Curry。Frank Vogel一向守優於攻，今季湖人的防守也有極高水準，咖哩仔沒有了好兄弟Klay Thompson在旁，更需要其他隊友支援。

勇士還有一個壞消息，就是手傷的Kelly Oubre Jr.雖然康復進度理想，但至少要再過7至10日才會再作評估，換言之附加賽肯定趕不上，雖然此子的水準飄忽，可是打法全面，對勇士的活力有很大幫助；作為狀元，Andrew Wiggins今次將要填上空缺，若能擊敗湖人，則證明他堪當大任。

根據附加賽的賽制，第7及第8及只需贏一場就可進入季後賽，就算落敗，仍有機會打贏第9及第10名的勝方「復活」晉級，即有兩次機會，比起昔日前八名的球隊直接進入季後賽，明顯更加刺激，不過要打附加賽的球隊，就損失了近一星期的休息機會。所以LBJ早前也抨擊賽制，也有不少球迷附和，在無中斷的球季下，不應該再打附加賽。

對湖人來說，他們的心態應與網隊一樣，只要全員健康，就甚麼對手也不怕，可是LBJ和AD的情況令人擔心。兩人今季合共缺陣65場比賽，LBJ的缺陣數場更是生涯新高，考慮到已36歲，就算上陣時間減少到33.5分鐘，有時在比賽末段也見到有氣力不繼的現象。今日鬥塘鵝，更是驚嚇，因為兩大主將先後受傷。先是AD在第三節遭巫師圍困，只是簡單的轉身就因踩腳面而較輕拗柴，雖然仍能比賽，但第四節就沒有再落場。更大鑊是LBJ在第四節中，一次後轉身上籃時，落地也踩到Nickeil Alexander-Walker的腳面，再次扭到之前受傷的右腳足踝，這也是令他在三月尾起缺陣了26場比賽的舊患。

當日LBJ帶領騎士阻止了73勝的勇士登頂，今日人面全非，LBJ能否再次阻止打出個人最佳球季的咖哩仔出線？最可惜是NBA安排先東後西，西岸的兩場附加賽要在周四才開打，香港球迷無緣趁周三的佛誕假期欣賞，實在可惜。

文：仙道彬

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波