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場地單車國家盃｜賽後21日隔離未獲豁免 李慧詩滯留酒店勢影響備戰東奧

26分鐘前
沈金康教練及在國家盃奪一金一銀的李慧詩昨晚賽後見傳媒。資料圖片

國家盃場地單車賽周日（16號）在「隔離泡泡」下，在香港單車館完成一連四天的比賽，據悉以「女車神」李慧詩為首的香港單車隊仍留在大會酒店隔離，香港單車總會仍跟特區政府商談，希望能酌情處理，免去21日隔離，現距離東京奧運只有兩個多月，是備戰的重要關頭，一天也不能浪費。

據了解，香港單車總會以及香港單車隊事前都知道賽後有被要求隔離的機會，單車總會一直與特區政府協調，希望免卻賽後隔離，但直到昨日比賽後仍未達成共識。事實上，港隊總教練沈金康及李慧詩昨日賽後跟傳媒做賽後訪問時，並沒提到有關隔離事件。

準東奧代表李海恩表示，現在確實仍身在酒店內，問到會留多少天，她表示沈教練未有指示，不知道要留在酒店多久。據知有在泡泡內的工作人員，今日已經離開酒店，為何要留難香港單車隊呢？ 香港單車總會暫未有回應。

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國家盃場地單車賽李慧詩沈金康隔離
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