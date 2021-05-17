國家盃場地單車賽周日（16號）在「隔離泡泡」下，在香港單車館完成一連四天的比賽，據悉以「女車神」李慧詩為首的香港單車隊仍留在大會酒店隔離，香港單車總會仍跟特區政府商談，希望能酌情處理，免去21日隔離，現距離東京奧運只有兩個多月，是備戰的重要關頭，一天也不能浪費。

據了解，香港單車總會以及香港單車隊事前都知道賽後有被要求隔離的機會，單車總會一直與特區政府協調，希望免卻賽後隔離，但直到昨日比賽後仍未達成共識。事實上，港隊總教練沈金康及李慧詩昨日賽後跟傳媒做賽後訪問時，並沒提到有關隔離事件。

準東奧代表李海恩表示，現在確實仍身在酒店內，問到會留多少天，她表示沈教練未有指示，不知道要留在酒店多久。據知有在泡泡內的工作人員，今日已經離開酒店，為何要留難香港單車隊呢？ 香港單車總會暫未有回應。

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