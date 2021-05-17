周日NBA常規賽煞科日一大焦點，落在衞冕的湖人能否在拓荒者手上搶走西岸第六位置，直闖季後賽。惟儘管「紫金兵團」周日作客以110:98擊敗塘鵝，最後兩場常規賽全勝，但鑑於第六位的拓荒者主場以132:95大勝金塊，搶得西岸6號種籽身份直入季後賽，湖人只能以西岸第7位進入附加賽，要跟第八的勇士爭奪季後賽資格。

上季勇奪隊史十年來首個NBA總冠軍的湖人，季初被認為大有機會衞冕，惟他們因傷兵問題困擾下排名節節下跌。湖人今季先後有兩大球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）和勒邦占士（LeBron James）受傷長期休戰，球隊由季中最高的西岸第2位下跌至第7位。但在占士和AD上月傷癒復出救駕之下，紫金兵團一度重燃返回前六的機會。事緣排西岸第六的拓荒者，原本上仗勝出即可奠定季後賽席位，但他們遭太陽絕殺錯失機會，加上湖人亦擊敗溜馬，紫金兵團仍有機會搶回西岸第6位置。前提是湖人煞科日必須擊敗塘鵝，同時寄望拓荒者不敵金塊。

不過先開賽的拓荒者鬥金塊賽事，戰情出乎意料之外，拓荒者開局已打出11:0攻勢，上半場大幅領先72:55。主隊下半場更將比分差距擴大至27分，餘下兩節猶如垃圾時間，金塊五位正選只有祖傑（Nikola Jokic）得分逾20分，不禁令外界聯想起賽前坊間提及的「陰謀論」，金塊故意輸波踢湖人打附加賽。

而同時進行的湖人作客塘鵝賽事，戰情則相對「合理」，占士全場22投11中，拿下25分6籃板和3偷球，惟他今戰疑再扭到舊患。右足踝傷癒不久的他，在一次上籃中疑再扭到剛傷癒的腳踝，他堅持在第四節繼續上陣。在AD亦貢獻14分5籃板之下，湖人順利贏110:98，最後兩場常規賽均勝利而回。但由於拓荒者擊敗金塊，未能達成湖人最後兩場勝出、拓荒者煞科日輸球的條件，最後被拓荒者搶走西岸6號種籽身份直入季後賽，排第7的湖人則要和同日確定獲西岸第8排名的勇士，進行一場過的附加賽，勝出一方可拿下西岸7號種籽身份進入季後賽。敗方仍有一次機會，與第9位灰熊和第10位馬刺的勝方再打一場，獲勝一方可成為西岸8號種籽晉級。再扭到腳的占士賽後表明「我沒事」，會出戰周三的附加賽。

占士與勇士明星控衞「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）過去多番於總決賽交鋒，今季卻要在附加賽為季後賽席位努力，可說是令人意外。近個多月咖喱仔狀態大勇，這位三分射手今季更平均每場得分達到32分，當選本季常規賽得分王。占士今季場均亦獲全面的25分、7.8籃板和7.8助攻，連續第17季場均得分25+分排史上第一。今次是二人首次在西岸季後賽碰頭，咖喱仔對陣占士戰績為15勝7負，兩隊勢必有一番惡鬥。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波