AC米蘭周日在主場只能與卡利亞里賽和0:0，令祖雲達斯重燃出線來季歐聯的希望，除了早已在意甲封王的國際米蘭及已穩奪前四的阿特蘭大，尚餘兩個前四席位誰屬將要到意甲煞科日才有分曉。

AC米蘭周日如擊敗在積分榜排第16的卡利亞里，將可以確定奪得歐聯參賽席位，但AC米蘭在形勢佔優下，全場21次射門2次中龍但未能取得入球，並憑門將基安盧基當拿隆馬下半場撲出柏禾列迪以及高甸的頭槌攻門而力保不失，最終與卡利亞里賽和0:0，各得1分後在積分榜繼續排第四。

目前，AC米蘭37戰得76分，與第三位的拿玻里同分，落後第二位的阿特蘭大的2分，祖雲達斯以75分排第五。

下周日的意甲煞科日，拿玻里和AC米蘭只要贏波，祖雲達斯便會自2011/12球季以來首次無緣出線歐聯。不過，AC米蘭最後一場要作客硬撼阿特蘭，拿玻里則於在主場迎戰維羅納，若兩米蘭或拿玻里失分，祖記如果在煞科戰作客戰勝博洛尼亞將可以以前四名完成。

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