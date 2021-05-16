葡萄牙中場般奴費南迪斯（B費）自從去年1月加盟曼聯後，就立即成為球隊陣中不可或缺的一員。今季在各項賽事攻入28球及交出17次助攻的B費，就認為自己仍然未夠好，並且表示唯一的遺憾是無法向紅魔傳奇領隊費格遜爵士請教，希望可以與後者透過對話得知自己如何踢得更好。

近日B費接受曼聯官方網站的一個問答活動時，就表示即使是最出色的球員，仍然希望自己在比賽中可以有所進步，因此希望可以接受費Sir的教導：「這是我目前為止在曼聯的最大遺憾之一，我已經見過費格遜爵士，但我並未有機會去與他交談。我認為每個看過紅魔比賽的球迷，都會記得費Sir。我希望可以與他進行交流，從而在他角度上可以得知，他是如何看待我，以及我可以如何在比賽中改善。」

另外有球迷詢問B費，最想在眾多隊友當中獲得哪一種特質，B費就透露最希望得到拉舒福特的速度：「我覺得自己不是世界上最慢的球員，但如果我獲得拉舒福特的速度，老實說我已經贏了金球獎，拉舒福特所擁有的速度實在是難以致信。」

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