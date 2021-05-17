法甲榜首的里爾周日在主場與聖伊天賽賽和0:0，被同日以4:0大炒蘭斯的巴黎聖日耳門（PSG）追成只落後1分，後者仍然有機會衞冕成功，今季法甲冠軍花落誰家要留待煞科日才揭曉。

里爾周日如能擊敗聖伊天，最後一輪作客昂熱只需和波便可以在法甲封王。然而，該隊周日在佔盡優勢下未能破網，完場前耶斯斯主射罰球又中柱不入，最終與聖伊天互交白卷，各得1分，最後一輪要戰勝中游的昂熱才肯定可繼2011年後再度在法甲封王。

至於PSG面對開賽10分鐘已經有亞迪咸特因在禁區內手球而領紅被逐的蘭斯，在大部份時間多踢一人下贏得輕鬆。PSG因為亞迪咸特的手球而獲12碼，尼馬操刀中鵠助PSG於13分鐘打開紀錄後，基利安麥巴比於24分鐘藉對方球員在禁區內送禮射成2:0，射入今季在聯賽第26球以及各項賽事第40球，創出個人單季入球總數新高。換邊後，馬昆奴斯哥利亞及摩斯堅恩先後建功，協助PSG以4:0大勝蘭斯。PSG在煞科戰將會作客比斯特。

目前，里爾以37戰得80分續居法甲榜首，PSG以79分排第二，以2:1擊敗雷恩的摩納哥，以77分排第三，數字上仍有爭標希望。

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