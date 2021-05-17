據意大利傳媒報道，祖雲達斯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）日前安排工人運走他的法拉利超跑，估計他正為今夏離開都靈作準備。

意大利傳媒《Per Sempre Calcio》日前捕捉到C朗在都靈的寓所外，有運輸工人把這位葡萄牙球星的法拉利跑車運上拖車，相信C朗很可能為離開意大利作事前準備。

C朗的母親早前向傳媒透露，C朗下季將會回歸母會士砵亭效力，雖然經理人文迪斯事後否認C朗回歸葡超，不過《Per Sempre Calcio》就指，為C朗運送跑車的運輸公司是總部設於葡萄牙里斯本的「Rodo Cargo」，與C朗回歸士砵亭的傳聞不謀而合。雖然現時未知這位36歲前鋒下季是否會回歸祖國，不過外界推測C朗今夏離開祖雲達斯的機會甚高。

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