香港學界體育聯會(學體會)於網頁公佈，決定於2023/24學年起將D1及D2的羽毛球、籃球及排球，由港島與九龍的分區合併為一區，與田徑和足球等項目賽制統一，並在合併後四個學年間陸續將D1組隊伍從24隊縮減至12或16隊。

現時大部份項目包括田徑、沙灘排球、足球、游泳、網球等均按上年度比賽成績將學校分配於D1、D2或D3三個級別。D1及D2一般不分港島區或九龍區作賽，而D3則視乎參加學校數目分拆為兩區或以上進行比賽。而羽毛球、籃球及排球三個項目的D1或D2，一直分拆港島區或九龍區作賽。 學體會商討三年後，今日決定將剩餘三個項目賽制統一，即D1和D2賽事不再分拆兩區比賽，而D3賽事則視乎參加學校數目，分拆為兩區或以上作賽。

2023/24學年合併時，羽毛球、籃球及排球三個項目D1和D2學校數目將為現時兩組港島區、九龍區的學校總和或更多，所以學體會有意逐步重整各級別隊伍數量。以籃球為例，2023/24學年將根據上一學年的團體總積分，首12間港島區及12間九龍區學校，共24間學校將被分配於D1；而各區第13至24名的將被分配於D2。其後D1每年以「升四降六」升降班制度每年減少兩隊，直至2027/28學年將數目維持為16隊；而D2則維持24隊，每年降四隊及從港島區D3升一隊和九龍區D3升三隊。而羽毛球及排球亦會用類似的升降班制度逐步調整各級別隊伍數量。

2026-27學年或以前完成，各級別最終學校數目：

項目及學校數目

組別 羽毛球 籃球 排球

D1 12 16 12

D2 20 24 20

D3* 餘下參賽學校

*D3視乎參加學校數目 分拆為兩區或以上

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