英冠升班附加賽準決賽於周一開打，由第六位的般尼茅夫迎戰季軍賓福特，以及第5位的班士利鬥到訪的4哥史雲斯。翻查往績，近季升班附加賽準決賽首戰由第六位球隊鬥季軍隊，總入球都不多，就算賓福特有今季神射手艾雲東尼壓陣，亦未必可以打破這麼強的數據，而且般尼茅夫近季迎賓福特亦常開「細」，一於信數據，取「入球大細」[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期一7；明日1:00am開賽）

上季由英超降班英冠的般尼茅夫，今年1月及2月時表現反覆而與領隊田達爾分手，委任活基治為臨時領隊，掌帥印至季尾。在活基治帶領下，般茅有反彈演出，在4月曾聯賽6連勝，成功帶領球隊取得升班附加賽資格。雖然般尼茅夫近三場全敗，但一般相信是為附加賽調整而非球員狀態滑落；今迎賓福特時，般茅雖缺中場路易斯曲克，但中後場球員積史達斯料復任正選，配合主力如前鋒蘇蘭基及翼鋒哥尼維特等，有力與賓福特一戰

班士利鬥史雲斯旺「雙」

賓福特近12場不敗，但當中有六場和波，今役兩名主力中場祖舒亞達施華及後衞域高亨利都因傷缺陣，就算有今季入了30球的艾雲東尼掛帥，亦不宜過份高估。畢竟，從近五季升班附加賽準決賽、第6位球隊迎第3位球隊的首回合所見，總入球都在2球或以下（見附表1），當中不乏火力強球隊如上季聯賽入球最多的賓福特，以及16/17球季的入球王富咸等，而賓福特近4次訪般茅亦3次開「細」，信數據的話，今役宜取「細」。

至於第5位班士利迎4哥史雲斯一戰，則宜吼入球開「雙」，因班士利近6次鬥史雲斯全部開「雙」（見附表2）；喜歡扒冷的話，則可補史雲斯勝2:0，因「天鵝」今季兩度以此波膽輕取班士利，而且史雲斯今季亦10次在比賽中以2:0勝出。（球賽編號：星期一8；明日3:15am開賽）文：數人

熱選 星期一7般尼茅夫細[2.5]（1.6）x星期一8班士利雙（1.8） 2x1

冷推 星期一8史雲斯勝2:0（17）

近季升班附加賽「3對6」首回合旺「細」（附表1）

球季 戰果（半場） 大細

19/20 〈6〉史雲斯主勝〈3〉賓福特1:0（0:0） 細

18/19 〈6〉打比郡主負〈3〉列斯聯0:1（0:0） 細

17/18 〈6〉打比郡主勝〈3〉富咸1:0（1:0） 細

16/17 〈6〉富咸主和〈3〉雷丁1:1（0:0） 細

15/16 〈6〉錫周三主勝〈3〉白禮頓2:0（1:0） 細

註：中位數為[2.5球]

〈〉內為聯賽排名

班士利近六次鬥史雲斯全開「雙」（附表2）

日期 賽事 戰果（半場） 單雙

16/01/2021 英冠 主負史雲斯0:2（0:1） 雙

16/12/2020 英冠 客負史雲斯0:2（0:1） 雙

29/12/2019 英冠 客和史雲斯0:0（0:0） 雙

19/10/2019 英冠 主和史雲斯1:1（0:0） 雙

28/08/2012 英聯盃 客負史雲斯1:3（0:1） 雙

07/01/2012 英足盃 主負史雲斯2:4（1:1） 雙

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瑞超：馬模主場碌'卡'追[和/主]

衛冕的馬模在周一的瑞超迎戰卡爾馬時幾近「夫添」，而且與卡爾馬的對賽往績亦佔優，相信有力打破卡爾馬今季聯賽作客不敗身；由於馬模今季主場勝仗全部開[和/主]，今役亦宜取[和/主]。（明日0:30am開賽）

馬模目前以6戰得11分排第3，與次席的諾高平同分，並少榜首佐加頓斯四分，為免在季初已被主要對手拋離，影響衞冕機會，今迎第六位的卡爾馬時必拼。雖然，卡爾馬今役基本上可以派出最強人腳作戰，而且球隊今季於聯賽客場表現醒神，3場作客共獲1勝2和，未嘗一敗。不過，卡爾馬近仗遇上馬模往往被後者「食住」，近五次交手全敗，而且球隊整體實力亦不及馬模，今役不宜過份看好。

馬模今役除續有門將祖漢達連因肩傷上陣成疑外，其餘主力如前鋒托禾倫及中場祖貝格等全部可以候命，陣容強勁，而且球隊今季主場表現有保證，4場主場比賽共獲3勝1和，當中三場勝仗都是開[和/主]，今役可以再追[和/主]。

至於次席的諾高平作客尾二的華堡時，則可以吼[4球]，皆因華堡今季3場主場聯賽總入球全部開[4球]，都輸1:3，而且華堡上季有7次開[4球]，是最常見總入球數之一，今役面對實力較佳的諾高平，再開[4球]的機會大。（明日0:30am開賽）

混合過關 星期一（待定）馬模[和/主]x星期一（待定）諾高平[4球] 2x3

今輪瑞超數字密碼

3 馬模今季三場主場勝仗全開[和/主]

3 華堡今季3場主場聯賽總入球全部是[4球]，全輸1:3

5 馬模近五次與卡爾馬交手全勝

7 華堡上季有7次開[4球]，是最常見總入球數之一

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