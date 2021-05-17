周日西甲尾二一輪，原本仍有機會爭冠的巴塞隆拿主場1:2敵切爾達，加上榜首的馬德里體育會全取三分之下，正式宣佈爭冠失敗。周一球隊就公佈德國籍門將達史特根因右膝受傷關係，與醫療團隊商討後決定接受手術，並將因此缺席下月的歐國盃。

周一巴塞官網站率先公佈消息，指這位球隊的正選門將將於周四赴瑞典馬模接受右膝手術，隨後達史特根亦在個人instagram之上發帖，表示對周日落敗感到失望，同時宣佈決定接受手術的消息，「我與球隊的醫療團隊商討過後決定接受手術治療，我將缺席今年的歐國盃，無法代表德國隊出戰，多年之後再以球迷身份支持自己的國家，希望我們可以贏得冠軍。」

達史特根接受手術的消息事出突然，惹來各方揣測，有陰謀論指是因達史特根明知國家隊一號門將之位必是紐亞，所以故意退出國家隊。不過德國足總官網隨即發佈教練路維的回應，指自己一直與達史達根有聯絡，雖然球隊的正選門將仍是紐亞，但對方亦是歐洲一流的門將，希望他可以早日康復。德國今年歐國盃身處死亡F組，與衞冕的葡萄牙、世界盃冠軍法國，以及匈牙利同組，據指路維將於周三公佈26人名單。

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