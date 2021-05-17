NBA常規賽周日煞科，衞冕湖人最終因戰績不及拓荒者，未能搶得西岸六號種籽身份直入季後賽。排第七的湖人要於香港時間周四，與第八的勇士進行附加賽爭奪季後賽資格，但勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）再次受傷成隱憂，二人能否擋下重奪得分王寶座的史堤芬居里（Stephen Curry）？

文：華弟

湖人跟拓荒者的「搶六」之爭要到煞科日才有結果，「紫金兵團」要搶回西岸第六名直入季後賽，就須於周日煞科戰獲勝，同時拓荒者輸球。惟結果不似預期，湖人儘管周日作客110:98擊敗塘鵝，但拓荒者主場以132:116大勝金塊，在戰績不及下被拓荒者搶得西岸六號種籽進入季後賽，湖人就跌落附加賽區。

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與AD齊扭傷或損表現

不過排西岸第七的湖人仍未絕望，只要在附加賽擊敗第八的勇士，就能拿下西岸七號種籽進入季後賽。若落敗仍有一次機會，與第9位灰熊和第10位馬刺的勝方再打多場附加賽，勝出即可成西岸八號種籽晉級季後賽。可是，傷患成為湖人最大隱憂，球隊上季勇奪隊史近10年首個總冠軍，季初被認為大有機會衞冕，惟AD和占士先後受傷休戰，排名由季中最高的第2跌至第7。兩位球星更在煞科戰齊傷，占士於一次上籃後扭到舊患，AD亦在第三節輕微拗柴，末節再無上陣。雖然占士賽後表明無大礙，會如常出戰附加賽，但外界憂慮這多少會影響狀態。

占士過去多番跟「咖喱仔」於總決賽交鋒，但今季兩隊都受傷患困擾，最後要在附加賽為季後賽席位努力。不過兩位超級球星對決仍令球迷引頸以待，36歲的占士今季場均仍獲全面的25分、7.7籃板和7.8助攻，更連續17季場均得分25+分排史上第1。

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居里成第二老得分王

近個多月着火的咖喱仔更如日方中，他於周日煞科戰轟下46分，領勇士主場113:101擊敗灰熊，為球隊確定西岸第八。這位三分射手今季場均達32分，打出生涯最佳一季，並勇奪常規賽得分王，33歲的他更是自佐敦（Michael Jordan）於97/98球季的35歲後，成為聯盟最老得分王。

今次是占士和咖喱仔首次在西岸季後賽碰頭，但論整體陣容湖人相對佔優，占士身邊還有AD、杜蒙特（Andre Drummond）和舒路達（Dennis Schroder）等，而咖喱仔就要寄望域堅斯（Andrew Wiggins）生性。占士過去14季效力的球隊未曾以低過分岸4號種籽身份進入季後賽，但他稱會以平常心面對，認為這是新挑戰，更讚揚咖喱仔是MVP：「看看他今年的表現，我腦海裏今年的MVP就是居里。」值得一提的是，香港時間周三會首先進行東岸附加賽，由溜馬對黃蜂，以及塞爾特人對巫師。