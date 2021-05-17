近幾年，世界球壇有一人，很煩惱但很幸福，那是近來英超頻頻觀戰的英格蘭領隊修夫基（圖）。英格蘭青年隊近年奪不少世青冠軍，湧上來有質素的年輕球員以百計，在疫情影響下，很多球隊都擔心球員的勞累及體能，英格蘭是少數仍可從極多狀態表現俱佳的球員中選擇的國家隊。若你是修夫基，怎在泰朗明斯、高亞迪、甸恩軒達臣、基亞利殊、查頓辛祖甚至祖迪比寧咸等眾多選擇中決定最後名單？

本周中英超會開本季最後一次快車，最矚目的前四爭奪戰中，車路士幾日內再遇李斯特城。英足盃决賽前，若問你，如果你是羅渣士會怎做？看車路士的實力、班底及近乎完美的快攻打法，李城必然要盡力抑制車路士快攻，並希望在比賽中可以把握個別機會入球。首奪英足盃後，若問今場有甚麼可改進？或許是防中尼迪迪及泰利文斯間中與防線距離有點遠，可再堵塞一下這弱點！若如是，此戰戰情會比上周六更膠着！

若你是車路士的杜曹，會在今場骨幹陣容上作出明顯改變嗎？因這些决定將會連帶影響在歐聯冠軍戰對曼城的排陣，今場會踢得更為主動，還是繼續穩中打快攻？看最後兩場賽序，這並非容易決定；若你是蘇斯克查，雖無比重視對利物浦一役，結果卻連敗兩場，今場應反而較易應付？對富咸全力爭勝以確定亞軍一席，便可全面指向歐霸決賽對維拉利爾；若你是哥迪奥拿，會否抽點資源借比賽訓練一下近來有點不足、但可在歐聯決賽成關鍵的死球高空波防守嗎？

最後，最難的問題，若你是東京，你會怎選擇？

文：何輝