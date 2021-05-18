香港籃球總會副會長黃耀建（Kenny）今在發佈會與FIBA三人籃球常務董事山齊士（Alex Sanchez）簽約，宣佈國際籃球聯會（FIBA）3x3 世界巡迴賽將落戶香港。Kenny透露雙方合作年期超過4年，首屆賽事經費逾千萬港元，若疫情持續緩和，賽事將於東京奧運後上演。

FIBA 3x3 世界巡迴賽香港站未有確實賽期，但Kenny指若疫情持續緩和，賽事將於東京奧運後上演，他更參考單車國家盃等大賽的做法，期望邀請出戰奧運的外隊來港。賽事將有12支參賽球隊，其中11席根據世界排名而定，餘下一席由資格賽決出；至於香港代表有機會在資格賽，跟另外兩支外隊角逐正賽入場券。Kenny續指，現草擬由聯賽盃4強及巿民盃8強進行比賽，角逐唯一一個代表香港的資格。

由於聯賽盃的參賽資格僅限籃總註冊球員，巿民盃則開放公眾參與，因此Kenny盼全港巿民一同參與之餘，也希望透過比賽增加香港球員的FIBA積分，提高香港的世界排名。至於賽事暫計劃於維園、中環海濱或迪士尼舉行，Kenny亦爭取觀眾可入場觀賽，「三人籃球是街頭文化，觀眾參與是重要一環，有球迷打氣會令氣氛更加熾熱，這也是賽事精髓。」

三人籃球比賽在近年大受歡迎，並於東京奧運首次成為正式奧運項目，Kenny曾於2017年獲籃總委任成FIBA亞洲盃3x3港隊的領隊，而他曾看過蒙古在一次3x3賽事擊敗美國，令他萌生在香港推廣這項賽事的念頭，並確信港人透過3x3參加國際大賽的機會較五人籃球多，「你要找12個頂尖球員跟列強比拼並非易事，但你要找4、5個精英打3x3不是問題，甲一很多球員技術很好，可能這是個為期4年、8年、甚至12年的計劃，但都可以達到。」

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