英甲升班附加賽周三上演其中一場準決賽首回合，由第6位的牛津聯迎戰第3位的黑池。由於黑池實力稍勝牛津聯，而且近季英甲附準決賽首回合客隊大多能保不敗，今役宜捧[+1]球的黑池「客勝」。（球賽編號：星期二5；明日1:00am開賽）

牛津聯缺隊長忌捧

黑池今季以第三位過終點，單論防守表現冠絕英甲，是英甲失球最少的球隊，46場只失37球。由於黑池在煞科前一輪聯賽已肯定可晉身附加賽，因此球隊在煞科戰收起了六名主力，讓他們休養生息。今訪牛津聯時，上仗收起的主力如門將基斯麥士維、後衞加貝特及射手謝利耶迪斯等，料會悉數復任正選，陣容強勁，無懼作客。畢竟，近三季英甲附班附加賽準決賽首回合排名高的一隊，亦即是作客的一隊，大多都能保不敗，共獲3勝2和1負的佳績（見附表1），相信今役亦不會例外。

牛津聯憑於煞科戰以4:0大破到訪的伯頓，以較佳得失球差壓倒同得74分的查爾頓獲得聯賽第6位，成功趕上升班附加賽尾班車，不可說不驚險，因此全隊球員份外珍惜這個機會，希望可以一舉於主場擊敗黑池。不過，牛津聯整體實力略遜於黑池，而且今役續缺隊長兼後衞莫施奴及中場麥古安尼。另外，牛津聯今季於聯賽鬥第3至5位的球隊亦戰績平平，只得1勝1和4負，就算單計主場亦僅獲1勝2負（見附表2），寧捧黑池「客勝」。

博2:0當旺波膽

今役除了可以秤先黑池之外，喜歡扒冷的朋友，更可以考慮黑池勝2:0這波膽，因為黑池今季聯賽有5次勝對手2:0，而且牛津聯今季聯賽鬥第3至5位球隊，亦有3次輸0:2。

文：數人