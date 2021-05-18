今年7月即將28歲的哈利卡尼，雖然已為熱刺射入220球，但效力咗球會12年仍未贏得一個冠軍，眼看不少前輩如貝碧托夫、卡域克或前隊友基爾獲加等，離開熱刺後都成功贏到冠軍，卡尼想離隊不想學謝拉特做「One-Club Man」都是人之常情。

其中英超著名「二五仔」、同時是前英格蘭國腳的奧雲，在卡尼希望離隊的消息傳出後，立即發帖幫助搧風點火，稱外界不應該責罵卡尼希望離隊：「你不能責怪卡尼想要新挑戰，職業生涯很短暫，熱刺要贏冠軍還有很長一段路，現在不走或以後都沒有機會。他已展示出對熱刺的忠誠，如果他整個球員生涯都沒有獎牌，這將會是一個巨大的恥辱。」

奧雲原本是利物浦的青訓產品，在2001年更為紅軍贏得英聯盃、英足盃及歐洲足協盃（歐霸前身）的三冠王美譽，然而隨後球會戰績下滑，奧雲04年毅然選擇轉投皇家馬德里，然而登陸西甲失敗後回英超效力紐卡素，09年夏天奧雲原本有機會重投母會懷抱，不過這名英格蘭前鋒卻選擇加盟利物浦的「世仇」曼聯，結果奧雲自此被紅軍球迷唾棄，成為英超其中一名經典的「二五仔」。

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