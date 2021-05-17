周末法甲重心尼姆對里昂入球「大」，半場里昂贏3:1，買「大」已經收錢，全場埋單里昂就以5:2大勝；有時唔可以唔佩服足智彩操盤手眼光，呢場波最高嘅「入球大細」中位數開到[4.5球]，唔知仲以為係國際賽強弱懸殊對碰，不過足智彩敢開，都要大家敢買先得。

周中玩挪超，呢個聯賽都出名多波入。挪超三巨頭，洛辛堡（圖）明顯及唔上莫迪同波杜基林特，講星味都減咗唔少，最多人識都係踢過侯城嘅中場馬古斯軒歷臣。雖然係咁，洛辛堡都保持主攻作風，除咗揭幕戰和1:1後，之後兩場都演「入球騷」，包括5:0炒維京，上仗作客上季冠軍波杜基林特，88分鐘入波，逼和對手2:2，認真叻仔。星期四洛辛堡就會主場對白蘭恩，世界博彩公司平均值，洛辛堡主W就1.33倍，開上盤至少要入兩球。對手白蘭恩又真係幾弱，賽程又真係幾不利，上仗先俾莫迪數完四蛋，今場就對洛辛堡，下場又要對波杜基林特，1個禮拜要對足挪超3強，球員輸得幾球就隨時崩潰，今場波洛辛堡「讓球主客和」[-1]主勝，同埋入球「大」都可以要晒。

星期三就有場獨腳戲，由史達比克主場對奧特足球會，今場波兩隊都係今季首場出戰。睇番季前賽戰績，兩隊都麻麻地，亦都少入波，今場一定唔揀入球「大」，睇番世界博彩公司平均值，呢場和波只得3.3倍，以挪超計算係熱，亞洲盤初盤開平手，證明兩軍實力都接近，既然大家都未上力，「主客和」要個D，2隊各取1分都算皆大歡喜。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。