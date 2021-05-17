皇家馬德里中場卻奧斯確診新型冠狀病毒，將無緣在球隊爭冠關鍵的西甲煞科戰披甲對維拉利爾。

皇馬周一宣佈︰「卻奧斯今日的新冠病毒檢測結果呈陽性。卻奧斯因為與新冠病毒確診者有直接接觸，自5月14日起便開始隔離。」

卻奧斯因為要自我隔離，已經錯過了皇馬周日作客以1:0小勝畢爾包的比賽。皇馬戰勝畢爾包後，目前以37戰得81分排在西甲積分榜第二位，落後榜首的馬德里體育會2分，周六最後一輪聯賽迎戰維拉利爾，皇馬必須取勝並寄望馬體會失分才能衞冕成功。馬體會最後一輪將會作客護級分子華拉度列。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波