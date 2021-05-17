足總今午公佈出戰2022世界盃亞洲區第2階段C組餘下賽程的香港足球代表隊球員名單，名單引來不少討論，效力標準流浪中場陳肇鈞及晉峰中場茹子楠落選。但在討論中驚現足總官方專頁指陳肇鈞過去在國際賽表現災難級，足總隨即刪除相關回應。

港足今日公佈25人的港隊出戰世盃外名單，陳俊樂、梁諾恆、李毅凱及羅素4名在國內落班港腳，因未能獲衞生證明無法入選，而主教練麥柏倫挑選費蘭度、迪高及基頓三名新入籍兵，新丁則有傑志前鋒安永佳及理文守衞余煒廉。

球迷對麥帥這份港隊名單乎有不少意見，有球迷為下半季加盟流浪的陳肇鈞與今被東方外借到晉峰的茹子楠不在名單，反而傑志黃洋及唐建文等季內較少上陣的球員仍在隊內感到意外。

在足總的社交平台隨後出現足總官方專頁親自回覆留言：「茹子楠值得一試。但Philip(陳肇鈞)已經試過兩次，兩次出到國際賽都災難級」此貼文一出，即時惹來更多討論，而足總社交平台隨即除貼文，似乎發現此回應可能對相關球員造成影響。陳肇鈞獲悉事件後，在社交平台以「笑咗」來回應有關留言。

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